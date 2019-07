Brindisi, ha 16 suini malnutriti e in stato d'abbandono: denunciato titolare azienda

I carabinieri di Brindisi hanno denunciato un allevatore titolare di un'azienda zootecnica con annessa macelleria e rosticceria perché aveva dei suini tenuti in stato di abbandono e nutriti con rifiuti e scarti dell'attività di ristorazione. L'allevatore aveva anche una discarica abusiva con rifiuti pericolosi in un terreno adiacente. I 16 suini sono stati sequestrati, giudicati non idonei al consumo umano, e destinati al successivo abbattimento e distruzione. La discarica di 5mila mq è stata anche sequestrata. Disposta infine la chiusura della macelleria e rosticceria, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Il valore complessivo delle infrastrutture ammonta a 300.000,00€ circa quello del bestiame a 3.000€.