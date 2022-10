Trani, villa comunale «piantonata» contro le intrusioni notturne

TRANI - A mali estremi, estremi rimedi. E così, già a partire da ieri la villa comunale è piantonata all’interno dalle guardie giurate quando di notte è chiusa. Lo ha disposto, con un espresso atto di indirizzo, il sindaco Amedeo Bottaro, che ha dovuto adottare tale misura in conseguenza dei sempre più frequenti episodi di teppismo e microcriminalità all’interno dei giardini pubblici, fra quelli documentati ed altri riferiti. Negli ultimi giorni si è parlato persino di episodi di violenza in danno di anziani seduti alle panchine, con bande di ragazzini che li avrebbero schiaffeggiati sulla nuca sorprendendoli alle spalle.

Al di là del raccontato ci sono anche le testimonianze visibili dei danni provocati dai balordi. In particolare, una porzione di rivestimento lapideo di un parapetto gettata in mare e poi recuperata, grazie ai percettori del reddito di cittadinanza, nell’attesa dei lavori di ripristino. Ed ancora, un altro rivestimento lapideo finito in mare di una balconata sul mare al piede di una ringhiera in ferro: il luogo è stato circoscritto ed inibito da transenne nell’attesa dei lavori. Nei mesi scorsi l’altalena per diversamente abili era stata divelta, gettata sulla scogliera sottostante ed anche in quel caso recuperata. Ma va detto che tutto il parco giochi è oggetto di danneggiamenti, con giostrine che a lungo restano inutilizzabili. Due settimane fa, nel fine settimana, la Polizia locale e quella di Stato hanno svolto un servizio di pattugliamento e prevenzione all’interno dei giardini con la presenza di due pattuglie, ma ciò non è bastato a tenere lontani i delinquenti da luogo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’incendio di alcuni libri custoditi nella biblioteca di scambio presente in villa comunale, denominata «Community library»: si tratta di una cassetta nella quale chiunque può prelevare un libro da leggere lasciandone uno già letto: i balordi li hanno presi tutti e alcuni li hanno dati alle fiamme, altri gettati al suolo.

A questo punto la misura è colma ed allora scatta il piantonamento diretto delle guardie giurate all’interno dei giardini. A svolgere il servizio saranno le unità lavorative di Mondialpol, la società che recentemente si è aggiudicata la gara triennale per la vigilanza degli immobili comunali con un importo di poco meno di 54.000 euro partendo dagli 81.000 a base d’asta. Alla gara avevano partecipato anche la Pegaso Security, Sicuritalia e Cosmopol, che aveva svolto precedentemente il servizio fino al nuovo affidamento. Nel capitolato speciale di appalto figurano le seguenti strutture comunali da sottoporre ai servizi di sorveglianza: villa (finora con ronda esterna); chalet; biblioteca; piantonamento del cimitero (il lunedì pomeriggio, il sabato e la domenica); Palazzo di città, dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì; Polizia locale; palazzi Palmieri e Beltrani; scuole Giustina Rocca, Baldassarre, Bovio, Pertini, De Amicis, Petronelli, Cezza, Papa Giovanni XXIII, Beltrani e D’Annunzio. Il capitolato era stato predisposto ben prima che si verificasse questa impennata di episodi spiacevoli in villa comunale: la decisione del sindaco di ricorrere al suo piantonamento notturno determinerà così una estensione dai capitolato stesso e, di conseguenza , una modifica contrattuale per coprire i maggiori costi del servizio.