Soldi per finanziare jihadisti e foreign fighter, condannati due insospettabili di Andria

BARI - Per anni dalla Puglia sarebbe partito denaro per finanziare jihadisti e foreign fighters, attraverso un centro money transfer di Andria. Dal 2015 al 2020 sarebbero stati effettuati più di mille trasferimenti per circa un milione di euro verso 49 Paesi, dalla Serbia alla Thailandia, passando per Turchia, Germania, Emirati Arabi, Albania, Russia, Ungheria, Giordania, tramite 42 «collettori stranieri» direttamente collegati con le organizzazioni combattenti antigovernative in Siria. Ora due insospettabili pugliesi sono stati condannati per finanziamento al terrorismo.

