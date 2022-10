Bat, inchiesta Dark Web: Cianci resta ai domiciliari

L’avvocato Michele Cianci resta ai domiciliari. I giudici del Tribunale del Riesame di Brescia hanno rigettato il ricorso che nei giorni scorsi era stato discusso dagli avvocati Claudio e Giuseppe Cioce, i quali per sostenere l’estraneità del loro assistito alle accuse contestate avevano prodotto anche una copiosa documentazione.

I termini per il deposito delle motivazioni scadranno fra 45 giorni, per comprendere nel dettaglio quali siano le ragioni alla base della decisione del collegio. Ma la difesa non ha nessuna intenzione di arrendersi, non appena il provvedimento del Tribunale della libertà verrà depositato sarà presentato ricorso in Cassazione per chiedere ancora una volta la scarcerazione dell’indagato.

Cianci si trova agli arresti dal 10 settembre scorso: nonostante questo, il gip Angela Corvi ha concesso a Cianci la possibilità di comunicare con l’esterno ed incontrare persone al di fuori della sua cerchia familiare.

Secondo il pm della procura bresciana Erica Battaglia, Cianci avrebbe travalicato le sue funzioni di difensore. Nello specifico, l’accusa contestata è quella di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta madre, denominata Dark Web, riguardava un traffico illegale di droga e armi.

L’’avvocato Cianci, il cui ruolo è ancora tutto da chiarire, fu nominato difensore da due giovani di Barletta e uno di Putignano, un 20enne studente di ingegneria del Politecnico di Torino e due amici di 26 e 27 anni. Il provvedimento cautelare è stato notificato dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che sta indagando sulla gestione del «Black Market» denominato Berlusconi Market, «una piattaforma di vendita on-line di ogni genere di merce illegale».

L’arresto del legale ha inevitabilmente provocato un terremoto politico, con riferimento al suo ruolo di amministratore unico della Barsa, società partecipata del Comune al 100 per cento.

Dopo le polemiche innescate dal gruppo consiliare il Pd, lo stesso Cianci aveva convocato un’assemblea per il prossimo 6 ottobre: all’ordine del giorno le sue dimissioni.