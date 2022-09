Andria, in corteo contro gli aumenti delle bollette

ANDRIA - Un corteo regolarmente autorizzato dalla Questura Bat ai due organizzatori e firmatari, Savino Montaruli di

Unibat-Unionecommercio e Antonio Tragno del Comitato Autonomo Pubblici esercenti di Andria. Un’altra manifestazione dopo quella della scorsa settimana frutto delle mancate risposte da parte della politica e delle istituzioni, con altre

bollette che continuano ad arrivare e la difficoltà di pagarle. “Il livello di indebitamento delle imprese e delle famiglie sta

aumentando spaventosamente e questo deve preoccupare per i risvolti sociali ed occupazionali che la città di Andria si troverà a breve a dover affrontare”. Queste le durissime parole del sindacalista Savino Montaruli che ha guidato il corteo fino a Piazza Catuma dove c’è stato il Sit In statico e sono state ascoltate le testimonianze di tantissimi operatori e semplici cittadini in difficoltà, preoccupati anche per il futuro dei loro figli. L’Attivista Antonio Tragno ha annunciato l’iniziativa che partirà immediatamente che vedrà la città di Andria al buio. Infatti i negozi della città federiciana, per continuare la protesta, terranno le loro vetrine e le loro insegne spente nelle ore serali.

Nel corso della manifestazione è stata anche tirata in ballo la Regione Puglia che assiste senza alcun intervento, passivamente a quanto sta accadendo. Andria ormai diventata in centro della protesta ma anche lo stimolo per altre città che si stanno mettendo in movimento per manifestare, a breve, anche nel capoluogo di Regione.