ANDRIA - Con tremila ingressi, Castel del Monte strappa il primato del sito pugliese più visitato nel lungo weekend di Pasqua. Lo ha reso noto la Direzione Regionale dei Musei di Puglia che tra sabato Santo, domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo ha fatto registrare complessivamente oltre settemila visite nei propri siti. Rimane il «nodo» traffico e parcheggio selvaggio tanto ai piedi del castello quanto a pochi passi dal maniero.

«Numeri da record nelle meraviglie della Puglia, benzina nel carburante del turismo della regione» si legge in una nota della Direzione. Il maniero di Federico II si piazza dunque in vetta alla classifica, con un picco di visitatori registrato nel lunedì di Pasquetta, nonostante le temperature rigide, il vento ed il cielo coperto. Protagoniste assolute sono state le famiglie che hanno scelto Castel del Monte come meta preferita della propria escursione. Tremila visitatori in soli tre giorni che rilanciano il turismo attorno al sito andriese all’inizio della bella stagione.

Per Castel del Monte un dato confortante e che potrebbe rappresentare solo l’inizio. Il 16 maggio di quest’anno, infatti, il maniero federiciano sarà palcoscenico d’eccezione per la sfilata d’alta moda della maison Gucci, quando si terrà la presentazione della nuova collezione uomo e donna del direttore creativo Alessandro Michele. Per il castello eretto da Federico II di Svevia nel tredicesimo secolo si tratta dell’occasione giusta per rilanciarsi dopo gli anni della pandemia in cui il turismo è sceso in picchiata, e per provare a tornare a quelle 200/300mila visite totali all’anno dell’era pre covid. Castel del Monte, nel lungo ponte pasquale, ha trainato con sé tutti gli altri siti pugliesi, tra musei, castelli e parchi archeologici.

Oltre settemila visite celebrate con orgoglio dal direttore regionale dei Musei di Puglia, Luca Mercuri: «Siamo felici di annunciare questi numeri - ha dichiarato -. Lo avevamo previsto e, per fortuna, le attese sono state confermate. Tra le numerose alternative possibili, molte famiglie hanno scelto di visitare i nostri musei: questo ci rende orgogliosi. Vorrei sottolineare, inoltre, che dietro ognuna di queste presenze c’è un grande impegno da parte di tutti i lavoratori che ringrazio sentitamente. La mia riconoscenza - ha concluso il direttore Mercuri - va in particolare al personale di vigilanza che svolge un ruolo essenziale affinché l’esperienza dei visitatori sia piacevole e sicura».

La Direzione dei Musei di Puglia si è detta confortata dal fatto che le presenze nei luoghi della cultura siano tornate ad essere all’altezza (se non meglio) dell’ultima Pasqua pre pandemia. Un segnale incoraggiante che rappresenta solo l’inizio. Castel del Monte, Patrimonio dell’Unesco dal 1996, insieme agli altri siti pugliesi sono pronti a ripetersi nei prossimi appuntamenti festivi: lunedì 25 aprile e domenica 1 maggio. «Nelle prossime settimane - ha aggiunto la Direzione Regionale dei Musei di Puglia - sarà reso noto il calendario di eventi culturali e scientifici che si integreranno con le proposte di visita guidata dei luoghi della cultura».