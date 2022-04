La città di Andria è pronta per Gucci, e il 21 aprile c'è Alberto di Monaco

ANDRIA - È entusiasta della scelta di Gucci, Giovanna Bruno, sindaco di Andria: «Castel del Monte - sottolinea - è davvero sempre più al centro di eventi importanti e di rilievo internazionale, a partire, ad esempio da ciò che avverrà giovedì 21 aprile, quando il principe Alberto di Monaco giungerà in visita privata, grazie all’interessamento di Slow Food. Ed ora c’è questa strabiliante notizia della sfilata organizzata dalla maison Gucci per lunedì 16 maggio. Andria sarà protagonista di questo evento con una mobilitazione straordinaria di maestranze, di operatori delle strutture ricettive turistiche che serviranno a garantire ospitalità e accoglienza per questo evento di richiamo mondiale. La città si preparerà a dovere per una ribalta che ci inorgoglisce e ci sprona a lavorare sempre meglio per il futuro. Che è già qua».