Bisceglie, precipita dalla finestra: grave una donna di 52 anni

BISCEGLIE - E' grave la donna di 52 anni caduta dalla finestra degli uffici della Green Link, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.30 nella struttura ubicata in via Veneto. Dalle prime voci raccolte, sembrerebbe che la caduta sia avvenuta nell'androne del palazzo dove si trovano gli uffici che, per quanto accaduto, resteranno chiusi e torneranno fruibili ai cittadini nella giornata di domani. La società Green Link ha precisato che la persona caduta non è una dipendente della struttura. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, assieme agli agenti della Polizia locale e ai carabinieri della locale Tenenza. Sono proprio i militari che stanno svolgendo le indagini, per appurare che si tratti o meno di un incidente sul lavoro. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi, tanto da essere trasportata d'urgenza all'ospedale "Bonomo" di Andria.