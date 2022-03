Si schianta con il furgone contro un cancello, muore un 39enne a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - E' finito con il suo furgone ad alta velocità prima contro un muro, per poi finire la corsa contro un cancello. Nel tremendo impatto ha perso la vita un 39enne di Corato, che guidava il Fiat Doblò rosso. Incidente mortale, questa sera intorno alle ore 20, su via Barletta alla periferia di Margherita di Savoia. La vettura stava percorrendo una delle principali arterie stradali in uscita dalla città salinara, quando non ha rispettato la curva del rondò e lo ha attraversato in pieno, per poi frenarsi solo davanti al cancello. Nell'impatto, non sono state coinvolte altre auto. Subito sul posto sono giunti i carabinieri e il 118 di Margherita di Savoia e Trinitapoli.

Dai primi riscontri, sembrerebbe che il 39enne avesse avvertito un malore che gli ha impedito di gestire al meglio la vettura. Infatti, sulla strada non ci sono state frenate, tali da consentire il rallentamento del veicolo davanti al rondò. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nel piazzale vicino al tragico impatto. Nonostante i disperati tentativi dei medici intervenuti "dal cielo", l'uomo è deceduto dopo due ore, all'interno dell'ambulanza. Il corpo della vittima è stato trasportato all'obitorio di Margherita di Savoia.