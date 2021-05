Admo Puglia in cerca di donatori

Bari - Sabato 22 maggio dalle 15 alle 19 Admo Puglia fa tappa a San Ferdinando di Puglia (sede Avis) alla ricerca del «tipo giusto». Si tratta dell'iniziativa «PerMirianaXtutti»: la ricerca riguarda il donatore che, grazie ad un semplice prelievo, potrà devolvere nuova vita a Miriana, una splendida ragazza di 22 anni che a marzo 2021 ha scoperto di essere affetta da leucemia mieloide acuta.

«Le nostre campagne di sensibilizzazione hanno, come fine ultimo e profondo, la riduzione dei tempi di ricerca del donatore compatibile e l’attesa del trapianto», afferma la presidente Admo Puglia Maria Stea. Appagata dai risultati raggiunti a Trinitapoli con l’iscrizione al Registro informatizzato IBMDR di 211 giovani (i cui dati sono stati inseriti come potenziali donatori di midollo osseo), la presidente auspica che altri Comuni solidarizzino con la Missione Admo Puglia: ridonare la speranza a chi, come Fabrizio che ha ricevuto la sacca CSE (cellule staminali emopoietiche) da un inglese di 22 anni, è in attesa di trapianto.

Attraverso i dispositivi informatici che raccolgono dati, il donatore può visitare il sito www.admopuglia.it per procedere alla sua preliminare iscrizione online, prima di visitare fisicamente i Poli di reclutamento o i Centri donatori. Per info, 346 0257349.