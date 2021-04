Omicidio a Margherita di Savoia, 26enne ucciso con un colpo di pistola al torace

MARGHERITA DI SAVOIA - Un 26enne è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco al torace in un agguato avvenuto poco fa in piazza Libertà a Margherita di Savoia. La vittima è Antonio Palmitessa di Trinitapoli, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo era già stato arrestato lo scorso febbraio dai carabinieri di Barletta per aver gambizzato un'altra persona. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una vendetta maturata in ambienti criminali.

Seguono aggiornamenti