Covid 19, l'iniziativa a Barletta con le poltrone profumate di solidarietà

BARLETTA - #Uscirnesipuo. Questo hastag, ripetuto come un mantra solidale, dall’imprenditore barlettano Carlo Crescente - primo malato di Covid 19 e primo guarito della Sesta provincia - ha la forma reale di venti poltrone sanitarie a disposizione dei tanti malati che affollano il reparto di malattie infettive dell’ospedale «Covid» di Bisceglie.

Chi si siederà potrà contare anche sul valore aggiunto speciale della bontà di tanti concretizzata dalla determinazione di Carlo.

Infatti, già prima che fosse dimesso, il suo buon cuore già batteva per una raccolta fondi che potesse andare incontro alle esigenze del reparto che gli ha salvato la vita. Da quella data, eravamo a fine marzo, ha dato vita ad una amorevole raccolta.

La risposta di tanti cittadini è stata accorata. E i frutti ora di vedono.«Tali poltrone renderanno certamente più confortevole il soggiorno dei pazienti, e più efficace il loro recupero neuromotorio, specie dopo un allettamento protratto. In un momento così difficile, le donazioni alle strutture ospedaliere rappresentano un grande gesto di generosità e civiltà», ha scritto in una lettera di ringraziamento il primario del reparto Sergio Carbonara.

«Grazie di cuore a tutti coloro che si sono spesi senza remore e agli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro questo mostro. Ma non possiamo fermarci. Il primario dottor Carbonara ha lamentato la mancanza di strumentazione che sarebbe utile al reparto come ventilatori, saturimetri ed un ecografo portatile. Questi i prossimi obiettivi. A tutti chiedo di fare un piccolo sacrificio per il bene nostro. Tutta la collettività, ne gioverebbe. Può capitare a tutti di aver bisogno delle cure ospedaliere», ha ribadito Carlo.

E allora tutti assieme doniamo per #Uscirnesipuo. Il risultato è più che garantito.