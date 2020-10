A Trani insegnante positiva: chiusa scuola media. Riattivato ospedale Covid a Bisceglie

TRANI - Un contagio di coronavirus è stato rilevato nella scuola media Giustina Rocca di Trani, a risultare positiva è una docente che è già in isolamento domiciliare. Per permettere la sanificazione degli ambienti e la ricostruzione della catena dei contatti, l’istituto scolastico è rimasto chiuso oggi. Domani le attività scolastiche dovrebbero riprendere regolarmente, salvo nuove disposizioni dell’Asl. Intanto l’aumento dei positivi al coronavirus nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), dove attualmente ci sono 420 contagiati, ha indotto l’Asl a riattivare il Covid Hospital a Bisceglie, dopo la chiusura nello scorso giugno. I comuni che fanno registrare i numeri di positivi più alti sono Andria, Bisceglie, Barletta, Canosa di Puglia, Minervino e Trani. "Ribadiamo a più voci la necessità in questa fase così delicata di rispettare tutte le disposizioni di contenimento del contagio contenute nelle circolari e nei regolamenti regionali e ministeriali - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’Asl Bat - l’aumento dei casi non ci consente più di mantenere i percorsi separati all’interno del presidio ospedaliero e pertanto si rende necessario tornare a dedicare il presidio di Bisceglie esclusivamente ai pazienti Covid». I pazienti attualmente presenti nell’ospedale saranno dimessi o trasferiti. Al momento non ci sono pazienti Covid ricoverati in rianimazione nella Bat, mentre sono 19 le persone ricoverate in Malattie infettive e 7 quelli presenti nell’osservazione breve del pronto soccorso.