Zingaretti (Pd) ad Andria a sostegno di Bruno: «Combattete per una città migliore»

ANDRIA - «Io vi chiedo di combattere perché in questi giorni qualcosa è successo ad Andria grazie al vostro sudore, passione, voglia di lottare e a una grande candidata che ha portato tanta energia». Sono le parole del segretario del PD Nicola Zingaretti dal palco di largo Appiani agli elettori in vista del ballottaggio ad Andria dove si contendono la poltrona di primo cittadino Giovanna Bruno (centrosinistra) e Michele Coratella (M5S).

«Al primo turno c'è stato un risultato eccezionale che non si aspettava nessuno, ma vi voglio dire una cosa - ha detto il leader Dem - perché io ho fatto i ballottaggi e li ho pure vinti». «Il ballottaggio, sia chiaro - ha spiegato - è zero a zero palla al centro, vince chi porta più gente a votare, da ora ed è questo l’obiettivo, tutte e tutti al voto!». «Il primo dato è segno di una grande fiducia, di una grande potenzialità e forza ma ora - ha concluso - questo deve diventare mobilitazione generale per portare tutti al voto»«Noi siamo l’Italia che sta combattendo, che ha combattuto in Europa e che ha conquistato in Europa centinaia di migliaia di euro che arriveranno in questa terra, nella Puglia che abbiamo salvato grazie a Emiliano e alla battaglia che abbiamo fatto». Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ad Andria, intervenendo dal palco del comizio di chiusura della candidata del centro sinistra Giovanna Bruno.

Zingaretti ha parlato dell’importanza del sentirsi comunità per non sentirsi soli come cittadini nelle difficoltà, e delle politiche sociali e di sviluppo. "In questi mesi - ha concluso - abbiamo fatto tante cose, c'era già chi diceva che la politica è finita ma abbiamo combattuto e vinto e abbiamo ottenuto risultati e dimostrato che non accettiamo lezioni da nessuno, perché per noi al primo posto ci sono le persone».

«Andria è stata un esempio di come partendo da un giudizio drammatico e negativo di umiliazione della città, un’altra parte di città ha combattuto e ha avuto un risultato eccezionale». Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ad Andria, il capoluogo pugliese che dovrà andare al ballottaggio per eleggere il sindaco. Zingaretti ha chiuso la campagna elettorale della candidata del centro sinistra Giovanna Bruno.

«Questa è la dimostrazione - ha detto - che la democrazia è partecipazione e ora abbiamo bisogno della passione del coraggio e dell’unità di tutte e di tutti». "I risultati elettorali - ha proseguito - in democrazia non si aspettano, si conquistano ora dopo ora, parlando con le persone, nei negozi, nei bar, nei mercati, incontrando gli amici chiamando chi non ha votato e chi votato altri candidati che non sono arrivati al ballottaggio». «Questa è la storia della democrazia - ha ribadito Zingaretti - ed è solo perché abbiamo fatto questo, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, che la storia italiana sta cambiando». «Io lo ricordo - ha concluso - alcuni giorni fa, quando qualcuno diceva, vedrete le elezioni regionali finiranno 7 a zero: anche grazie ai pugliesi è finita 4 a 3 perché ci siamo mobilitati, perché non abbiamo avuto paura, perché abbiamo detto prima di tutto le persone al centro del nostro progetto politico».

«L'Italia è a un bivio, il Covid ancora ci colpisce, il Covid ancora è presente fra di noi, è una crisi sanitaria ma che può diventare una crisi sociale, produttiva, che colpisce tutti dal punto di vista sanitario e dal punto di vista sociale, anche chi lavora, chi produce, i settori del commercio, dell’artigianato, dell’industria». Lo ha detto dal palco di largo Appiani ad Andria il segretario del PD Nicola Zingaretti, intervenendo al comizio di chiusura per il turno di ballottaggio della candidata sindaco del centro sinistra Giovanna Bruno, che si confronterà con Michele Coratella del Movimento 5 Stelle. «E' stolto - ha rilevato il segretario Dem - chi in queste settimane andava a raccontare che il Covid era finito e noi non lo abbiamo mai fatto perché il Covid non si nega, si combatte per ridare speranza e continueremo a farlo». «Contro il Covid - ha aggiunto - vinceremo noi, vincerà la scienza e la buona politica che ricostruirà questa Italia meglio di come era prima».

La pandemia «colpisce purtroppo soprattutto le ragazze e i ragazzi italiani e pugliesi - ha aggiunto Zingaretti - perché sono i giovani che pagheranno di più una crisi economica, sociale, della scuola, della formazione».