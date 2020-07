Bisceglie è una città Covid free: l'annuncio del sindaco Angarano

BISCEGLIE - Con un posto su Facebook il sindaco Angelantonio Angarano ha annunciato che Bisceglie è «Covid free». Il primo cittadino ha spiegato che è guarito anche l'ultimo cittadino che era positivo al Coronavirus. Angarano ha ricordato come l’ospedale “Vittorio Emanuele II” sia stato completamente dedicato al Covid e un'altra struttura è stata convertita alla cura del virus all'interno dell'Opera Don Uva, facendo di Bisceglie l'unica città pugliese che ha ospitato due poli deputati alle cure dei contagiati. “Bisceglie”, ha ascritto Angarano, “ha dimostrato di essere una Comunità seria e responsabile” ringraziando “tutti coloro che sono stati in prima linea nell'affrontare questa emergenza difficilissima. Tutti gli operatori sanitari, le autorità sanitarie, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani che ha coordinato la gestione dell'emergenza, le forze dell'ordine, i volontari di Protezione Civile, i cittadini che hanno aiutato in qualsiasi forma chi ne aveva bisogno, tutti coloro che hanno fatto sacrifici enormi in questo periodo difficile. E un pensiero commosso lo rivolgiamo a chi ha perso i propri cari nel nostro territorio e in tutta Italia”. Angarano poi ha richiamato al rispetto delle regole per continuare a vincere la battaglia con il virus.