Morti in bici sulla Barletta-Andria: lutto cittadino per i funerali

BARLETTA - Sarà proclamato il lutto cittadino a Barletta in occasione della celebrazione dei funerali dei tre ragazzi morti all’alba di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 170 che collega Barletta ad Andria, mentre la percorrevano verso Andria in sella a un’unica bici elettrica, prima di essere travolti da un furgone che viaggiava nella stessa direzione.

Ad annunciare l’intenzione di proclamare il lutto cittadino è il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, «in segno di profondo cordoglio per la morte di Giovanni Pinto e Pasquale Simone di 17 anni e Michele Chiarulli di 19», dice.

Non si sa ancora, però, quando saranno celebrati i funerali visto che non è ancora stato incaricato il medico legale che dovrà effettuare l’autopsia.