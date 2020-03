Bisceglie, ufficio postale chiuso: operatore positivo al Covid-19, ma era già in quarantena

«L'ufficio postale di via Gramsci» a Bisceglie «è chiuso in via precauzionale: un operatore è risultato positivo al Coronavirus ma è bene precisare» che «l'impiegato non si recava al lavoro ed era in quarantena già da alcuni giorni. Per i colleghi che hanno avuto contatti scatta la misura della quarantena e la Asl Bt valuterà i tamponi». Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sottolineando che «nell’ufficio postale gli operatori erano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e si faceva attenzione al rispetto della distanza interpersonale di un metro». «In queste ore - precisa - si sta ricostruendo la rete dei contatti anche esterni del dipendente per le opportune indagini epidemiologiche e adottare tutte le ulteriori forme precauzionali. Anche in questo caso, come stiamo facendo per l’Opera Don Uva, stiamo lavorando con la massima attenzione, in contatto con le Autorità sanitarie e il Prefetto della Bat, per preservare la salute pubblica e contenere la diffusione del contagio».