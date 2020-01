Andria, sorpresi mentre cannibalizzano un Suv rubato poco prima: arrestati in 2

I carabinieri di Andria (Bt) hanno arrestato due pregiudicati per riciclaggio e furto aggravato, nell'ambito di controlli, sorpresi mentre cannibalizzavano un Suv sportivo di notevole valore commerciale. I due, al buio, in contrada Sgarantiello, sono stati colti in flagrante mentre smembravano l'auto, rubata appena un'ora prima. Trovata anche la vettura da loro utilizzata, senza targa, all'interno della quale c'erano arnesi da scasso, due targhe tedesche e un dispositivo per inibire le comunicazioni radio e i localizzatori Gps. I due sono stati condotti nel carcere di Trani con l'accusa di furto aggravato e riciclaggio in concorso.