Canosa, nudo e ubriaco aggredisce per strada ex compagna: arrestato

La polizia di Canosa di Puglia (Bt) ha arrestato un uomo che qualche giorno fa, nudo e ubriaco, ha aggredito per strada l'ex compagna. Il 34enne, tossicodipendente, è stato fermato mentre cercava di aggredire la sua ex compagna che stava per ripartire in Bulgaria, suo paese d'origine. L'uomo ha opposto resistenza con spinte e strattoni, tentando perfino di sottrarre l'arma di ordinanza a uno degli agenti. A quel punto è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani: l'uomo non accettava la fine della relazione e aveva da tempo cominciato a maltrattare e tormentare la donna. È stato anche accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.