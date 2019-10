Trinitapoli, lampeggiano per segnalare posto di blocco: 5 automobilisti multati

I carabinieri di Cerignola (Fg), ieri mattina a Trinitapoli (Bt) hanno multato cinque automobilisti che segnalavano lampeggiando con i fari abbaglianti la presenza di un posto di blocco, avvisando le auto provenienti dal senso di marcia opposto. Infatti i posti di blocco spesso vengono realizzati per bloccare e individuare soggetti ricercati o pericolosi, e prevenire la commissione di reati (non a caso vengono chiamati servizi preventivi).

Pertanto per individuare i 'furbetti' dei lampeggianti, sul percorso era stata posizionata a opportuna distanza un'altra pattuglia che ha sanzionato i cinque automobilisti in una sola ora, togliendo anche a ciascuno di loro un punto sulla patente, per uso inappropriato dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione.