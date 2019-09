Infrazioni sul lavoro: società controllata da comune Barletta denuncia 5 dipendenti

Abbandono del luogo di lavoro, indebito utilizzo dei permessi previsti dalla legge 104, uso improprio dei mezzi aziendali: sono queste le ipotesi di reato per i quali oggi l’amministratore delegato della società Barsa, Michele Cianci, ha presentato un esposto alla Procura di Trani nei confronti di cinque lavoratori. Ai dipendenti vengono contestati sette episodi di infrazioni. La società Barsa è interamente partecipata dal Comune di Barletta.

Sia l’ad Cianci sia il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, annunciano - è detto in una nota del Comune - che in un eventuale processo a carico dei lavoratori, la società e il Comune si costituiranno parte civile.