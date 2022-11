Bari, scappano in cinque dal pub senza pagare la cena: secondo caso in pochi giorni

Ad incastrarli ci sarebbero le immagini delle telecamere interne. Un gruppo di cinque persone che progressivamente, senza dare nell’occhio, abbandona il locale. E senza pagare. C’è un nuovo caso a Bari di clienti che scappano per non saldare il conto della cena. Questa volta è toccato al Burger Pork, un locale di via Quintino Sella tra i quartieri Murat e Libertà. Una scena che ancora oggi i proprietari del locale rivedono al rallentatore non escludendo di presentare denuncia nelle prossime ore.

«Erano in cinque, tre donne e due uomini, tra i 30 e 40 anni. Persone ben vestite, all’apparenza perbene. Si sono allontanati senza saldare il conto di 90 euro», racconta il titolare Alberto Ariu. Meno di sette giorni fa proprio questo ristoratore sardo ci aveva raccontato il suo punto di vista – pubblicato sulle pagine di questo giornale, sull’utilità e sugli svantaggi dei parklet esterni, all’indomani dell’ulteriore proroga concessa dal Comune. Oggi si ritrova sconsolato a denunciare questo bruttissimo episodio.

«A me 90 euro – dice – non cambiano la vita, ma a loro dico: siete solo dei miserabili. Uno di loro dovrebbe essere anche uno dei miei clienti abituali. Non mi era mai capitata una cosa simile».

Il fatto si è verificato sabato scorso, 45 minuti dopo la mezzanotte, e con gli ultimi tre tavoli rimasti occupati. A un certo punto due coppie si allontanano verso l’uscita. Escono le prime due donne, mentre i due uomini parlottano e poi decidono di uscire. Poco dopo arriva un’altra componente della comitiva. Anche lei fila via. Spariscono così tutti i cinque commensali.

«Abbiamo provato ad inseguirli. Abbiamo visto lungo via Quintino Sella, lungo via Dante, ma nulla. Si sono volatilizzati, se la sono data a gambe levate. Se dovessero tornare e chiedere scusa? Scuse accettate», spiegano dal locale.

Si tratterebbe così del secondo caso in pochi giorni dopo la denuncia via social lanciata nelle scorse ore dal proprietario di un ristorante giapponese il Sushi Xuan in largo Adua. Sulla pagina Facebook del locale erano state pubblicate le foto della coppia di furbetti con la minaccia di rivolgersi alla polizia per presentare denuncia. Un post diventato subito virale e che forse deve aver convinto i due clienti a fare mea culpa. Ieri mattina uno dei due commensali – si tratta di una donna - si è presentato nel locale per saldare il conto di 60 euro e per presentare le proprie scuse. Il post denuncia è stato così rimosso da Facebook. Chissà che il ravvedimento ora non raggiunga anche i fuggitivi di via Quintino Sella.