BARI - Un pizzico di Messico sbarca a Bari: arriva Mexalito, un locale interamente ispirato ai profumi e ai sapori del Latino America. Ad aprirlo i 4 gestori del Mexal, ristorante messicano che da qualche anno riscuote successo a Lecce. La sede sarà in via Einaudi e all’inaugurazione di domani sera, prevista per le 20, presenzierà il console onorario del Messico per la Puglia, Basilicata e Molise, Francesco Maldarizzi.

Il locale è caratteristico e ricorda i colori del Messico anche grazie ad un soffitto completamente ricoperto di fiori. Proprio il console ha concesso di inserire sull’invito il patrocinio del consolato sulla scorta dell’operazione culturale che è insita nella nuova apertura.