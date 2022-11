Modugno, anziano scomparso per 48 ore: ritrovato

BARI - Un 87enne che si era allontanato un paio di giorni fa dalla sua abitazione a Bari è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel territorio di Modugno. L’anziano vagava nelle campagne della zona industriale. Il piano di ricerche era scattato come di prassi nei casi di scomparsa, e in questo caso per fortuna c'è stato il lieto fine: l'uomo infatti è ritornato a casa. Le sue condizioni di salute sono buone.