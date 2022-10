Europei beach sprint, bronzo per i fratelli baresi Quaranta

BARI - Il duo del Canottieri Barion di Bari composto da Michelangelo e Alessandra Quaranta ha conquistato il terzo posto con la nazionale, a due settimane dal titolo mondiale, negli Europei di beach sprint di San Sebastian, in Spagna, nella categoria del Doppio misto under 19.

La medaglia è arrivata dopo la finalina vinta con la Gran Bretagna, ipotecata da subito con Michelangelo Quaranta velocissimo a sedersi in barca prima del suo concorrente: l'Italia è stata avanti all’inizio e per l’intera gara, fino al rettilineo concluso con la coppia iridata a planare sul bagnasciuga e a completare il percorso in poco più di due minuti e mezzo. Per i due atleti del capoluogo regionale è un ottobre indimenticabile: dopo l’oro mondiale a Saundersfoot, il bronzo europeo in Spagna segna un momento magico.

Il presidente del Canottieri Barion Francesco Rossiello commenta così il nuovo exploit: «È difficile ripetersi a pochi giorni dalla conquista di un titolo mondiale ma Michelangelo ed Alessandra ci sono riusciti, conquistando un podio di assoluto valore». Contenti la responsabile di sezione Maria Cristina Rizzo e l’allenatore Alessandro Dironzo, al seguito dei ragazzi anche in questa trasferta: «Il giusto premio - rimarca Rossiello - agli sforzi profusi dal circolo per consentire ai nostri ragazzi di gareggiare al meglio delle loro possibilità. Le medaglie ed i traguardi raggiunti sono il miglior monito per proseguire nel percorso avviato da qualche anno, nel rispetto della grande tradizione sportiva del Canottieri Barion».