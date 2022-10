Bari, stop per tre anni alla pesca dei ricci di mare

BARI - «I ricci di mare sono ormai quasi estinti nel nostro mare e per consentirne il ripopolamento non c'è altro modo che fermarne la pesca per tre anni. È quanto prevede la proposta di legge che ho predisposto e presentato dopo aver ascoltato biologi ed esperti, e che è stata sottoscritta da venti colleghi di tutte le forze politiche, che condividono il mio allarme e la volontà di un’azione forte che preservi la sopravvivenza dei ricci di mare».

Lo annuncia Paolo Pagliaro, capogruppo in Consiglio regionale de La Puglia Domani.

«Il loro prelievo - dice - è diventato così massiccio, che nell’Adriatico e nello Ionio sono praticamente scomparsi: la richiesta da parte dei ristoranti è troppo alta per consentire il ripopolamento naturale dei ricci. A lanciare l’allarme è stato uno studio scientifico condotto già due anni fa dagli studiosi dell’istituto di Ricerca Oceanografica di Israele. Se cinquant'anni fa si potevano contare fino a dieci esemplari per metro quadrato nelle secche marine, oggi sono rarissimi e spesso di dimensioni inferiori a quelle consentite per il prelievo: 7 centimetri di diametro. Un riccio impiega dai quattro ai cinque anni per raggiungere questa grandezza, ma non gli viene dato il tempo di crescere».