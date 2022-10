I Maneskin in concerto al Palaflorio di Bari: è caccia ai biglietti

BARI - A sole 6 ore dalla messa in vendita, sono già stati acquistati 75 mila biglietti per le due date-evento dei Måneskin negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

Il gruppo del momento composto da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan farà anche tappa in Puglia al Palaflorio di Bari il 31 marzo 2023: i biglietti sono già sold out.

"The Loneliest", il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, continua la sua ascesa nelle classifiche mondiali (presente in 28 Paesi) ed entra nella Top 50 Global di Spotify, in posizione #44.

Il brano è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica FIMI dei singoli della settimana 41. I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con un'attitudine rara nella scena contemporanea e si stanno preparando al Loud Kids Tour che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico (Sold Out), li porterà a esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. II tour conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.