A Bari via Caldarola è un colabrodo: i residenti sul piede di guerra

BARI - Strade ridotte come groviera, i cittadini residenti a Japigia proprio non ci stanno. In una lettera alla Gazzetta manifestano tutto il loro disappunto per quello che definiscono «un quartiere dimenticato». Oggetto del contendere, in particolare, è via Caldarola, di recente oggetto di un maquillage del manto stradale nel tratto finale che porta al polivalente e al pala Florio. «Con l’intervento della scorsa estate, è stato risolto il problema creato dalle radici dei pini che avevano reso quel tratto di via Caldarola un vero e proprio Camel trophy. Anche se visti gli spazi si poteva pensare alla realizzazione di una pista ciclabile, ma questo è un altro discorso», scrivono i cittadini.

Il problema lamentato è invece un altro: «il precedente tratto di via Caldarola, quello compreso tra via Fani e il torrente Valenzano è di fatto abbandonato da anni. percorrerlo mette a rischio le automobili costrette a schivare buche e a sopportare sollecitazioni a causa dell’asfalto ridotto in pessime condizioni. Per non parlare dei pericoli che invece corrono tutti coloro che vanno sulle due ruote, dai ciclomotori alle biciclette, la cui incolumità è davvero a rischio», si legge ancora nella lettera.

«Ci chiediamo quando il Comune deciderà di provvedere a dotare il quartiere di una strada degna di essere chiamata tale. D’altronde l’arteria di via Caldarola è percorsa giornalmente oltreché dai residenti, da migliaia di auto in virtù della presenza del Polivalente, che racchiude ben quattro tra licei e istituti superiori. Crediamo che non si possa più aspettare, non è giusto, si parla tanto delle periferie da curare e da valorizzare, ma dalle nostre parti ciò avviene sempre più di rado», affermano. «Speriamo che l’amministrazione comunale voglia intervenire al più presto, manifestando un segno di attenzione per Japigia, sempre noto per essere il quartiere di Savinuccio, ma abitato da tante persone perbene che pagano le tasse e meritano la giusta attenzione» concludono.

LA REPLICA

«Le problematiche dell’asfalto del tratto di via Caldarola tra l’incrocio con via Fani, in prossimità del mercato coperto, e il canale Valenzano sono ben note all’amministrazione, che ha provveduto a sollecitare e sbloccare proprio nelle settimane scorse un progetto esecutivo per eseguire su quel tratto di viabilità una riqualificazione secondo una tipologia già messa in atto fino alla rotatoria di via Magna Grecia». Lo dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. «Si tratta - spiega - di allargare i marciapiedi, realizzare una pista ciclabile, modificare il senso di parcheggio e riasfaltare completamente la strada. I lavori si avvieranno tra novembre e dicembre e prevediamo di completarli in circa sei mesi. Sono in corso approfondimenti operativi per definire le ordinanze di gestione del cantiere per salvaguardare la viabilità e l’accessibilità pedonale al mercato, che non potrà essere isolato durante i lavori».