«News Content Design», arriva a Bari il nuovo libro di Francesca Ferrara

Dagli albori del Web2.0 al Metaverso, ovvero, venti anni di cultura digitale raccontati nel volume di Francesca Ferrara, edito da Dario Flaccovio Editore NEWS CONTENT DESIGN con la prefazione di Daniele Chieffi. Un viaggio, quello dell’autrice, che conduce il lettore per i sentieri digitali dell’informazione e della comunicazione fino ai nuovi ambienti virtuali ed esperienziali sempre più appetibili per le aziende e i brand che vogliono creare valore per il loro pubblico di lettori e per le loro community. L'autrice sarà a Bari, alla libreria Feltrinelli di via Melo, mercoledì 19 ottobre alle 18.30. Condurrà l'incontro Bianca Chiriatti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

L’avvento di internet ha apportato cambiamenti nell’approccio alla trasmissione di contenuti e notizie e spinto anche le redazioni ad interfacciarsi con nuovi linguaggi, algoritmi e narrazioni grafiche. Lo storytelling delle parole passa dal foglio di carta e penna alle piattaforme digitali tra versioni on line di riviste e quotidiani e social media. Un ‘informazione spesso consumata in assetto mobile, tra tablet e smartphone: quest’ultimo, ‘una multimedia pocket consolle’ che permette di avere l’ufficio e la redazione in tasca e nel palmo di una mano.

A fronte di tanta evoluzione tecnologica il professionista dell’informazione e della comunicazione, oggi, è chiamato, più che mai, ad essere un esperto di contenuti multimediali e per esserlo l’aggiornamento professionale continuo è fondamentale in quanto al passo con l’esperienza di nuove modalità di fruizione dell’informazione nella società liquida, fluida e digitale oltre che post pandemica. Non è un caso che l’autrice, nell’illustrare questo sentiero professionale, ponga la dovuta attenzione anche agli ultimi due anni vissuti in simbiosi con la tecnologia e la rete a causa del distanziamento sociale.

«Si parte dagli albori della prima era della blogosfera italiana quando i veri influencer erano i blogger che avevano, con il proprio diario on line, creato dei veri e propri salotti digitali, luoghi di chiacchiere, dibattiti, confronti che rimbalzavano dalla rete alle pagine di cultura e tecnologia dei maggiori quotidiani italiani» racconta la newsmaker Francesca Ferrara che sottolinea come «oggi, chi si occupa dei contenuti e/o delle notizie non può non conoscere le caratteristiche e i linguaggi idonei ad ogni canale di distribuzione dedito all’informazione e alla comunicazione. Quello che già si era affermato, nel 2010, come giornalista multimediale, ovvero, la figura del newsmaker di rete, oggi, con l’arrivo delle piattaforme di social network, allarga ancora di più il suo bagaglio esperienziale abbracciando anche il social media marketing e il social media management. Un processo naturale nel quale si struttura la figura di un professionista dell’informazione e della comunicazione che oltre alle “5W”, del giornalismo anglosassone, sa progettare un piano di comunicazione creato su misura per ogni tipologia di contenuto e piattaforma di pubblicazione. Si delinea, così, anche un nuovo profilo professionale: il #newscontentdesigner che misura l’impatto della notiziabilità sul mercato delle conversazioni. E Infatti, Il Visual Concept Design è il dress code della comunicazione ed è il mindset per essere rilevanti nella comunicazione multimediale con la creazione di contenuti notiziabili. Nel testo, questa evoluzione di competenze professionali prende il nome di news content design, ovvero, un metodo di approccio che attraversa varie aree della comunicazione: dal newsmaking alla mobile content creation, dal content marketing al brand journalism, dalle media relations alle digital pr con una visione globale e glocale, in anteprima, del risultato finale da conseguire».

Francesca Ferrara è giornalista multimediale, consulente in comunicazione e digital trainer freelance. È autrice di “News Content Design – Brand Journalism e Digital Pr per comunicatori e aziende” Ed. Dario Flaccovio. Dal 2000 si occupa di culture digitali e di organizzare eventi sul tema.