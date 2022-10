Conversano, moto si schianta contro ulivo: muore ragazzo di 16 anni

CONVERSANO - Tragedia della strada a Conversano: a perdere la vita un sedicenne di Conversano, Pietro Angiulli, morto poco dopo le 13 sulla provinciale che conduce a Monopoli.

Per cause in corso di accertamento il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto andando a finire contro un ulivo. Sul posto anche il 118 che ha potuto solo constatarne il decesso: per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.