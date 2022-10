Bari, le Università per una cultura della sostenibilità diffusa

BARI - Si terrà il prossimo venerdì 7 ottobre a Bari, presso la sede dell’Università “Aldo Moro” sita a Santa Teresa dei Maschi nella città vecchia, il convegno nazionale “Educare alla sostenibilità nelle Università. Dalle azioni individuali alle politiche di Rete”, organizzato dal Gruppo Educazione della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari e patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, dalla CRUI, e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI. Il Convegno, inserito nelle iniziative del Festival per lo Sviluppo Sostenibile dell’ASviS, vedrà la presentazione, agli 82 Atenei aderenti alla Rete RUS, della proposta di percorso di Sustainability Literacy che sarà adottato nelle università nei prossimi anni e che è il risultato del dialogo e del confronto avutosi, nel corso degli ultimi mesi, tra dodici differenti atenei italiani.

«La Lezione Zero – evidenzia il Prof. Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Coordinatore del Gruppo Educazione della RUS – si inserisce tra gli impegni che, come Gruppo Educazione della Rete, abbiamo preso con e per il Paese affinché i nostri studenti e le nostre studentesse siano non solo giovani professionisti competenti ma anche e soprattutto cittadini del presente per il futuro, attenti ai temi dell’Agenda 2030 e capaci di individuare e costruire soluzioni ai problemi che affliggono il pianeta e le persone. Siamo felici di questo impegno e siamo convinti sarà un’occasione per costruire, attraverso la Rete, una comunità educante e capace di dialogo interdisciplinare e intergenerazionale».

L’evento sarà, infatti, l’occasione per le università di confrontarsi con istituzioni, associazioni e realtà nazionali e internazionali, in merito a come promuovere politiche e processi a vantaggio della sostenibilità del territorio attraverso l’educazione. Il convegno mira, dunque, a promuovere e rafforzare il dialogo tra istituzioni e attori che hanno un ruolo determinante e insostituibile nei processi di educazione allo sviluppo sostenibile, allo scopo di concorrere a costruire, attorno alle questioni della sostenibilità e per mezzo di esse, i sempre più necessari e urgenti sistema formativo integrato e comunità educante. «Siamo estremamente felici ed orgogliosi di ospitare, come UniBa, la presentazione del percorso di Sustainbility Literacy che gli Atenei si sono impegnati a costruire assieme. – ha dichiarato Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – L’Università di Bari e, con essa, molti altri Atenei sono impegnati da tempo, in modalità differenti e proprie, nel promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso processi e percorsi didattici e educativi, anche in un’ottica di terza missione che, oggi più che mai, ci chiede di essere incisivi nella nostra capacità di costruire sostenibilità con il territorio e non solo per esso».