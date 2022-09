Bari, Piazza Balenzano cambia volto: il restyling è multicolor

BARI - Piazza Balenzano riqualificata. E' l'obiettivo dell'associazione InConTra, che da anni la utilizza come fulcro della solidarietà rivolta ai senza dimora e dove i suoi volontari prestano costantemente il loro servizio. Ma piazza Balenzano non è solo una mensa, è anche un centro di ascolto composto da un equipe multidisciplinare composta da volontari con le più ampie competenze che spaziano da quella sanitaria, legale, psicologica e tanto altro.

È dunque un luogo vivo e per tanto vissuto da una moltitudine di gente. Per questo motivo l’associazione InConTra è impegnata nella sua riqualificazione che in questo momento ha trovato una grande spalla e un grande aiuto grazie alla Fondazione Puglia. Con essa è assieme agli amici di Retake Bari si è proceduto a dar un nuovo volto alla piazza donandole colore ma soprattutto dignità.

Ma il progetto della fondazione Puglia non si ferma qui. Il suo aiuto, nel supportare le azioni di InConTra , si amplia nel migliorare i suoi servizi che puntano all’assistenza dei senza dimora e delle famiglie da lei assistite, attraverso la donazione di un frigorifero montato sul furgone prima solo con coibentazione, che permette di garantire la catena del freddo, nei termini di legge, nel trasporto degli alimenti donati attraverso la lotta allo spreco e donazioni ordinarie, portando così InConTra la prima realtà nel territorio con un veicolo idoneo a trasporto di cibo nel rispetto delle normative e di chi viene destinata la merce.

Domani, primo ottobre, Giornata europea delle Fondazioni, alle ore 9.30 verrà inaugurato il nuovo volto di piazza Balenzano e il veicolo in questione.

Saranno presenti l’assessore al Welfare Francesca Bottalico, il presidente di Fondazione Puglia, il presidente di InConTra ed i suoi volontari, il presidente di Retake Bari.