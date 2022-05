Ex Fibronit Bari, Regione Puglia approva «3,5 mln per aree parco»

BARI - Nell’ambito dell’accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, la Giunta regionale della Puglia ha approvato alcuni progetti che saranno finanziati con il contributo del ministero della Transizione ecologica. Tra questi, per un ammontare di 3,45 milioni, ci sono le aree verdi e i sistemi di biorisanamento nel parco che sorgerà nella zona dell’ex Fibronit a Bari dove venivano prodotti manufatti in amianto. La Regione ha approvato quattro progetti del valore complessivo di 4 milioni, tre riguardano Bari e uno Lecce. Il progetto più importante, del valore di 3,5 milioni, è quello nella ex Firbonit.