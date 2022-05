Bari, albero caduto in via De Gasperi: traffico in tilt

BARI - Traffico congestionato in serata, a Bari, per la caduta di un albero su via Alcide De Gasperi, arteria nevralgica cittadina, all'altezza del Circolo Tennis.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il grosso tronco che ha invaso la sede stradale, per fortuna però, senza provocare incidenti.