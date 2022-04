Fimmg: «I medici hanno difficoltà ad assicurare qualità delle cure in Puglia»

BARI - «Abbiamo ribadito la difficoltà dei medici ad assicurare la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini pugliesi e la necessità potenziare il sistema regionale»: lo dichiara il segretario regionale della Fimmg Puglia, Donato Monopoli, al termine dell’incontro con l’Anci sul tema della riforma dell’assistenza territoriale in Puglia. «La carenza di medici - sostiene la Fimmg - mette a serio rischio la sostenibilità del servizio territoriale in tutti i suoi livelli. Importante, quindi, un confronto ed un’eventuale azione sinergica tra le rappresentanze dei medici di medicina generale e i sindaci pugliesi, che sono impegnati a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria nei propri territori».

Dopo un passaggio in direttivo Anci Puglia, l’Associazione dei Comuni e Fimmg nei prossimi giorni invieranno una nota congiunta al governatore regionale Michele Emiliano, per chiedere l'attivazione di un tavolo tecnico permanente per il rilancio della sanità territoriale pugliese.

«Il notevole carico di lavoro non solo clinico ma anche burocratico a cui i medici sono chiamati in un contesto di ricambio generazionale e carenza di personale pone a rischio proprio quei principi di accessibilità, omogeneità, capillarità e prossimità necessari a riformare la sanità territoriale», dice Monopoli. «I medici - ha dichiarato Filippo Melchiorre, delegato Anci per la sanità - sono l’anello fondamentale che lega cittadini e istituzioni».