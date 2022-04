Telebari compie 49 anni, fu fondata nel 1973

BARI - Fondata il 19 aprile 1973 dall’ingegnere Orfeo Mazzitelli, l’emittente televisiva Telebari compie oggi 49 anni, avvicinandosi al mezzo secolo di vita, «un record assoluto per l’emittenza televisiva italiana», si legge in una nota della storica tv barese. A dirigere attualmente Telebari è Maddalena Mazzitelli, la quale ha raccolto il testimone del padre Dante, e si ritrova a alla guida di una emittente che, da qualche giorno, ha allargato il suo bacino d’utenza all’intera Puglia e alla Basilicata, posizionandosi sul canale 17 del digitale terrestre. «Bari resta naturalmente in cima ai suoi pensieri per una questione di Dna - si legge nella nota - ma Telebari entrerà nelle case dei suoi nuovi telespettatori raccontando con originalità le caratteristiche del loro territorio e i personaggi che lo caratterizzano». La prima donna alla guida di Telebari, scelta «rivoluzionaria» per qui tempi, era stata Maria Amendola, «prima donna al timone di una testata giornalistica locale», ricordano da Telebari.

L'emittente vanta un palinsesto che viene definito «ricco e originale», «arricchito negli ultimi tempi con l’arrivo in prima serata di Telebari Social Night», e poi l’informazione e le rubriche fra cui quella che ogni lunedì sera «permette ai baresi di parlare in diretta con il sindaco Antonio Decaro». Stretto resta il legame fra Telebari e i tifosi del Bari calcio con l'emittente Radiobari, legata a quella televisiva, collegata alla società guidata da Luigi De Laurentiis. Per essere al passo con i tempi Telebari ha sviluppato il suo sito web e i canali sociale, infine, l’organizzazione del Ciardatano Tour, «che ha riempito i teatri di Bari e provincia e che è pronto a rimettersi in moto», conclude la nota.