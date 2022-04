Bari, terminal bus in via Capruzzi: 18 stalli dedicati ai mezzi e una ciclostazione in arrivo

BARI - «Con l'amministratore delegato di Grandi Stazioni ieri abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli del terminal bus che sarà realizzato nell’area delle ex Officine Rialzo sull’estramurale Capruzzi», con queste parole il sindaco di Bari Antonio Decaro annuncia il restyling di via Capruzzi come nuovo terminal di bus extraurbani. Una rivoluzione che cambierà uno dei centri nevralgici della città.

«Il progetto, che prevede la realizzazione di 18 stalli dedicati agli autobus extraurbani, una biglietteria e una sala d’attesa, è stato arricchito accogliendo alcune indicazioni suggerite dall’amministrazione comunale, tra cui la realizzazione di un camminamento coperto tra la stazione centrale e l’area del terminal - aggiunge Decaro con un post su Facebook - nel progetto è prevista la realizzazione di una ciclostazione per 170 biciclette e una rotatoria tra via Giulio Petroni e via Capruzzi che permetterà agli autobus l'inversione di marcia per agevolare l'ingresso e l'uscita dal terminal».

«So che abbiamo atteso per troppo tempo questa infrastruttura ma Grandi Stazioni ci ha assicurato che i lavori cominceranno entro la fine dell'anno e Bari potrà finalmente contare su un terminal bus come accade nelle più grandi città europee», conclude il primo cittadino.