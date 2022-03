Nasce a Bari il Centro Interdipartimentale di Mediazione Pedagogica

BARI - Nasce all’Università di Bari il Centro Interdipartimentale di ricerca, formazione e promozione della Mediazione Pedagogica (CIMePe) composto da docenti universitari, professionisti della mediazione, avvocati, medici ed esperti di sociale e welfare. Accoglie inoltre al suo interno enti pubblici e privati, istituzioni pubbliche e amministrative, associazioni pubbliche e private, università, centri di ricerca e sperimentazioni. L'iniziativa dell’ateneo barese, nelle intenzioni dei promotori - è detto in una nota -, è quella di offrire una risposta scientifica, professionale, integrata e interdisciplinare al bisogno di gestione dei conflitti che caratterizzano, oggi più che mai, la complessità sociale a tutti i livelli e in tutti i contesti di relazione (internazionale, comunitario, nazionale, locale, politico, familiare, minorile, intergenerazionale, matrimoniale, privato, scolastico, sanitario, lavorativo, giuridico), promuovendo la diffusione di una cultura della mediazione fondata sull'approccio pedagogico di cura e valorizzazione dei legami umani per il benessere relazionale.

Al centro Interdipartimentale di ricerca, formazione e promozione della Mediazione Pedagogica (CIMePe), afferiscono il Dipartimento di Scienze Politiche, il Dipartimento di Scienze della Formazione-Psicologia-Comunicazione e il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culturali.