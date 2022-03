Ad Acquaviva delle Fonti il «Festival dell'Acqua»: dibattiti e riflessioni

Acquaviva delle Fonti deve il suo nome alla grande falda acquifera che scorre nel suo sottosuolo e che si estende dal centro storico fino ai piedi della collina della contrada «Salentino». Un paesaggio che, dalle zone più alte verso il centro cittadino, è improvvisamente interrotto da avvallamenti come lame, ovvero letti di antichi fiumi ormai secchi, modellati dal carsismo. L'elemento fondamentale idrico, ad Acquaviva, si inserisce alla perfezione nella Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, per domani 22 marzo. Per l'occasione il Comune di Acquaviva delle Fonti organizza il «Festiva dell’acqua. Senz’acqua non fiorisce la vita… » per i giorni 22, 23 e 24 marzo a Palazzo de Mari.

«Il Festival dell’acqua con diverse iniziative culturali - spiega il sindaco di Acquaviva Davide Carlucci - vuole porre l’attenzione sulla risorsa acqua, non solo come bene prezioso, ma anche come elemento da tutelare e valorizzare attraverso anche lo straordinario patrimonio idrogeologico, rurale, naturalistico e culturale di Acquaviva delle Fonti inserita nell’area murgiana dove acqua pietra e terra sono i protagonisti di un paesaggio unico. Diversi i temi al centro del Festival con un’attenzione particolare alla città: acqua e geologia, acqua città e agricoltura, acqua e architetture rurali, acqua città e soft technologies, acqua città e territorio, acqua e benessere, e diverse anche le proposte».

Il Festival dell’acqua di Acquaviva delle Fonti è un’iniziativa interdisciplinare patrocinata da diversi enti e associazioni tra cui Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, Regione Puglia, Ordine dei Geologi di Puglia, IRSA-CNR, Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali di Puglia, Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Parco dell’Alta Murgia, Acquedotto Pugliese, Autorità idrica Pugliese, Tavolo Verde di Puglia, Basilicata e Sicilia, Archeoclub, SIGEA, Forum italiano dei movimenti per l’acqua, Associazione amici dell’ambiente di Acquaviva delle Fonti, condotta Slow Food Acquaviva delle Fonti e Conca Barese.

L'avvio del primo Festival dell’Acqua di Acquaviva delle Fonti è previsto domattina martedì 22 marzo giornata internazionale dell’acqua, a Palazzo De Mari. Appuntamento alle ore 9.30 con l'incontro sul tema «Insieme per l'acqua con... ». Segue alle 11.30 il «Percorso urbano sull'acqua da Palazzo de Mari al centro storico»; alle 12.15 «Note d'acqua nella cassarmonica di Acquaviva delle Fonti»; dalle 16 alle 18 «Acqua e geologia. Verso il Geoparco delle Murge» a Palazzo De Mari; alle 18.30 «Acqua, benessere, musica e poesia» nella Sala Angelillo. Nelle altre due giornate, del 23 e 24 marzo, si terranno ulteriori incontri, riflessioni e dibattiti progettuali sul territorio ispirati al tema ambientale-produttivo dell'acqua.