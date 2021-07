Bari, senza mascherine e distanziamento: raffiche di sanzioni a clienti ed esercenti

BARI - Proseguono i controlli anti assembramenti della Polizia Locale di Bari, in particolare nelle aree pubbliche mercatali, tra cui Santa Scolastica a Carrassi. Complessivamente, in tutta la città, sono stati multati 8 ambulanti e 8 clienti tutti sprovvisti di Dpi, con sanzioni complessive per 6.400 euro. Ispezionati anche diversi pubblici esercizi e food truck dove stati sorpresi titolari e dipendenti delle attività senza mascherine protettive (con sanzioni totali da 6.000 euro). Multe per complessivi 800 euro anche per attività artigianali.