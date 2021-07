Bari, al via la riqualificazione di via Caldarola: carreggiata ridotta e spartitraffico ampliato

BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo in via Caldarola in occasione dell’avvio del cantiere relativo ai lavori di riqualificazione complessiva dell’arteria stradale. Il cantiere, dell’importo complessivo di circa 1 milione e 500mila euro, sarà eseguito nell’ambito degli appalti in essere per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del municipio I.

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare sul tratto di via Caldarola compreso tra il canale Valenzano e il Polivalente, che oggi conta otto corsie mentre nel nuovo assetto ne conterà quattro. La strada sarà interamente riqualificata con 14mila metri quadrati di nuovo asfalto, come pure i due marciapiedi laterali, con 2.700 metri quadrati circa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti. I lavori interesseranno la porzione stradale di circa 650 metri lineari, caratterizzata da due spartitraffico centrali che, al termine dei lavori, passeranno da una superficie attuale di 1.700 metri quadrati a una di oltre 4mila, incrementando così lo spazio in cui le radici dei pini potranno svilupparsi minimizzando gli effetti deleteri per la circolazione stradale.

La nuova via Caldarola, quindi, avrà al centro due corsie per complessivi 8 metri di asfalto - una per ogni senso di marcia - senza alcun tipo di confluenza e/o accessi, sarà molto fluida nello scorrimento e affiancata da due complanari monodirezionali, una per senso di marcia, che avranno sul lato destro prossimo alle ampie aree verdi laterali spazi destinati al parcheggio intervallati ogni duecento metri da attraversamenti pedonali con bulbout, per consentire il collegamento in sicurezza da un lato all’altro della strada e delle rispettive due fasce di verde. Al termine dei lavori sarà anche realizzata la nuova segnaletica orizzontale.

Tra i lavori di finitura e dettaglio, sono previste delle modifiche al posizionamento delle griglie di captazione delle acque meteoriche, che nella maggior parte dei casi saranno spostate in corrispondenza dei cordoli dei marciapiedi, e la predisposizione del nuovo impianto di pubblica illuminazione, che sarà realizzato nell’ambito di un successivo appalto dedicato, con l’installazione delle tubazioni corrugate e dei plinti portapalo.

I lavori dureranno circa quattro mesi, durante i quali la circolazione non sarà mai interrotta, bensì opportunamente direzionata in base all’evoluzione del cantiere.