Bari, bancarella abusiva per vendere bandiere e gadget della Nazionale: multa e sequestri

BARI - Bancarella abusiva a Modugno vendeva gadget e bandiere della nazionale di calcio: i militari sono intervenuti in piazza Plebiscito e hanno sanzionato un venditore ambulante, di 61 anni, per esercizio abusivo del commercio in assenza di licenza, vendita in zona prevista da regolamento comunale e occupazione abusiva di suolo pubblico. La multa è stata di oltre 5000 euro.

Sono stati inoltre sequestrati numerosi articoli di vendita, sui quali sono in corso le indagini per stabilirne altresì la provenienza e il titolo di detenzione. Sono state sequestrate 71 trombette, 24 bandiere, 6 bombolette gas acustiche, 130 cappellini, 12 maglie, 2 parrucche e 51 fischietti.