Putignano, sorpreso con marijuana e hashish: arrestato 24enne

BARI - Sorpreso in casa con la droga: per questo un 24enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Putignano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un giovane cittadino del Gambia, pusher del luogo che già da alcuni giorni era entrato sotto la lente di ingrandimento degli investigatori per i suoi movimenti sospetti fino a quando i Militari hanno deciso di sottoporlo a un controllo più approfondito, anche con il supporto di una unità cinofila del Nucleo di Modugno (BA).

Le perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire 750 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento costituito da nastro adesivo nero, bilancino di precisione, forbici e buste di cellophane trasparente per confezionare le dosi della sostanza.

Il giovane pusher ed è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è finito in carcere a Bari.

La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.