Black out ad Acquaviva delle Fonti, l'ira del sindaco: «Non è possibile restare senza elettricità con caldo torrido»

BARI - Black out per un intero pomeriggio ad Acquaviva delle Fonti: tantissimi i disagi per i cittadini che hanno dovuto affrontare la torrida giornata di giovedì 24 giugno senza elettricità. Il sindaco Davide Carlucci ha postato su Facebook una foto che ritrae il centro storico completamente al buio: «Chiedo che il governo, prima ancora di finanziare il 5G o altre infrastrutture ad alto contenuto tecnologico, investa quante più risorse possibili nell'ammodernamento della rete Enel», commenta il primo cittadino.

«Non è possibile restare per ore senza elettricità, come è successo ieri e l'altro ieri ad Acquaviva, quando pazienti con respiratore o altri soggetti fragili, nel cuore di un'ondata di calore senza precedenti, hanno rischiato il peggio. Vorremmo spiegazioni ufficiali su quanto è accaduto. Ma soprattutto, chiediamo che non si ripeta mai più. Si intervenga, dunque, per risolvere strutturalmente questo problema che causa gravissimi disagi», conclude Carlucci.

Numerosissime le segnalazioni e le difficoltà vissute dai cittadini che sono letteralmente esausti di subire questi disservizi.