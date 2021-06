Bari, doveva scontare 4 mesi di carcere arrestata dai carabinieri

Bari - Doveva scontare scontare 4 mesi e 13 gg di reclusione ma andava in giro regolarmente. Come se niente fosse.

Ma il controllo da parte dei carabinieri anche finalizzato a verificare il rispetto della normativa emergenziale ha permesso di rintracciare una cittadina peruviana, 52enne, gravata da un ordine di carcerazione per cumulo pene.

La signora aveva commesso un furto a Padova e l'autorità giudiziaria padovana le contesta l'ingresso illegale nel territorio italiano.

La donna è stata controllata, in questo Corso Italia, a bordo di un’autovettura in compagnia di due conoscenti che, consci della situazione giudiziaria della peruviana, sono stati deferiti in stato di libertà per favoreggiamento personale.

La donna è stata portata in carcere a Taranto.