Covid, ben 389 sanzioni nel Barese negli ultimi 10 giorni in zona gialla

BARI - Dal primo al 10 giugno, cioè negli ultimi dieci giorni della Puglia ancora in 'zona gialla', nell’intero territorio dell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno sanzionato 389 persone per violazione delle norme anti-Covid, assembramenti, uso delle mascherine e soprattutto coprifuoco.

Nei dieci giorni sono stati sottoposti a controllo 18.157 cittadini e 739 attività, quattro delle quali sanzionate. Complessivamente dal 10 maggio, da quando circa un mese fa la Puglia è passata dalla 'zona arancione a quella 'gialla', nel Barese sono state controllate 56.868 persone, delle quali 926 sanzionate. Sottoposte a controllo anche 2.527 attività e di queste 18 sono state sanzionate per non aver rispettato all’interno dei locali le norme Covid, che saranno ancora in vigore fino a domani. Da lunedì, infatti, la Puglia passerà in 'zona biancà, con un ulteriore allentamento delle restrizioni, a partire dalla eliminazione del coprifuoco.