Puglia, «Olimpiadi della prevenzione», ecco le scuole pugliesi che hanno vinto

Bari - Gli studenti di dieci scuole pugliesi, cinque primarie e cinque secondarie di primo grado, si sono sfidati virtualmente fino all’ultimo «vaccino» nelle «Olimpiadi della prevenzione» con il videogioco «ScacciaRischi», il primo videogioco italiano, ideato dalla società barese P.M. Studios, nato per affrontare l’emergenza pandemica e per gestire i pericoli in casa, a scuola e a lavoro.

La terza edizione dell’iniziativa organizzata da Inail e Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, si è conclusa il 3 giugno. In tre edizioni ha coinvolto oltre 25 mila studenti di 300 istituti scolastici pugliesi di primo e secondo grado e 400 docenti. I game designer quest’anno hanno introdotto nuovi nemici come il «Mega Virus» e le «Fake News», mentre accanto ai caschetti della sicurezza ci sono le mascherine da salvare dalla distruzione dei malvagi Dangerbots.

Gli studenti si sono sfidati pilotando i «Safebots» e imparando nei vari livelli del gioco i comportamenti corretti da seguire per far fronte all’emergenza sanitaria, fino a raggiungere l’ultimo livello: il vaccino.

«Gli ScacciaRischi rappresentano il principio di una nuova generazione di videogiochi di pubblica utilità» ha spiegato Fabio Belsanti, ceo fondatore e lead game designer della società barese.

Il videogioco, già premiato al «Forum PA 2020 Restart Italia» come una delle migliori esperienze sviluppate dalle amministrazioni pubbliche per rispondere e adattarsi alle emergenze, è diventato anche un caso di studio per l’Università degli Studi di Bari.

«Con lo ScacciaRischi - ha detto la professoressa Francesca D’Errico, docente di Psicologia Sociale Uniba - volevamo testare l’induzione di un videogioco a comportamenti positivi e alla consapevolezza del rischio, perché la tecnologia ci induce ad apprendere alcuni comportamenti automatici e replicarli».

Al termine dell’avvincente sfida, sono stati premiati per le Scuole primarie:

I classificato: Alessandro Gaetani – Scuola Galiotta Martano (Le)

II classificata: Sara Casiero IC Davanzati Mastromatteo Palo del Colle (Ba)

III classificata: Annachiara Lillo – Scuola Caiati Bitonto (Ba)

IV classificato: Antonio Antonaci – Polo 3 Galatina (Le)

V classificata: Elisa Carrieri – II CD Via Firenze Conversano (Ba).

Per le Scuole secondarie I grado:

I classificata: Eleonora Perna IC S.G. Bosco Manzoni Sannicandro di Bari

II classificato: Giorgio Fachechi Scuola Pomarico Collepasso (Le)

III classificato: Vito Cofano Scuola G. Galilei Fasano (Br)

IV classificato: Nicolò Di Ceglie – Istituto M. Fermi Andria (Bat)

V classificato: Umberto Cristiani Ic da Feltre Zingarelli Foggia (Fg).

Nel corso della cerimonia in diretta streaming sono stati premiati anche i vincitori della gara a squadre novità dell’edizione scolastica 2020/2021, per le Scuole primarie ha vinto la squadra del Polo 3 di Galatina (Le), mentre per le Scuole secondarie ha vinto la scuola S.G. Bosco di Sannicandro di Bari.

L’edizione di quest’anno ha visto coinvolti quasi 7.000 studenti e 104 docenti, le interazioni sui social network sono state, nel periodo 25 aprile/ 3 giugno, ben 266.706 raggiungendo il numero di 1.361.376 di utenti totali.

Ai vincitori sono stati consegnati premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.