Primo weekend in zona gialla a Bari: Ikea presa d'assalto, lunghe code per entrare

BARI - Queste sono alcune immagini scattate, qualche minuto fa, fuori dall'Ikea di Bari: è l'effetto zona gialla in Puglia. Centinaia di persone sono in coda e il parcheggio è completamente pieno. Situazione simile in centro a Bari dove negozi e centri commerciali sono stati letteralmente presi d'assalto.