Bari, tornano le panchine sul Lungomare. Decaro: «Non buttiamo via gli sforzi fatti»

«Sono tornate. Qui, di fronte al mare dove noi baresi veniamo a trovare forza e ispirazione. Oggi finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino ad oggi. Buona settimana». Queste le parole del sindaco di Bari Antonio Decaro, ritratto sui suoi canali social in una foto in cui è seduto su una panchina, davanti al mare calmo, nel primo giorno della nuova 'zona gialla' in Puglia. Un'immagine forte, che dà il senso di settimane e settimane di restrizioni oggi finalmente allentate, ma in cui si racchiudono anche tante raccomandazioni per non 'buttare al mare' questi sforzi.