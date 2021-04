Bari, giudice arrestato: perquisizione in studio avvocato indagato per frode fiscale

BARI - Il ritrovamento di 1.200.000 euro in contanti ha fatto partire una indagine per reati fiscali e riciclaggio a carico del penalista Giancarlo Chiariello, l’avvocato barese finito in carcere venerdì su richiesta della Dda di Lecce con l’accusa di aver corrotto il giudice Giuseppe De Benedictis.

I militari della Finanza, su ordine del procuratore di Bari, Roberto Rossi, hanno eseguito stamattina una perquisizione nello studio dell’avvocato. L’obiettivo del nuovo fascicolo è capire la provenienza del denaro ritrovato venerdì in casa del figlio dell’avvocato, nascosto in tre zainetti: entrambi, padre e figlio, sono indagati con l’ipotesi di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio.

I finanzieri hanno acquisito tra l’altro la copia della contabilità ufficiale dello studio professionale. Dal provvedimento eseguito stamattina emerge infatti che nella perquisizione eseguita venerdì in casa del figlio Alberto Chiariello, anche lui avvocato e collaboratore del padre, oltre che il denaro è stato trovato un foglio manoscritto con quella che sembrerebbe una contabilità parallela.

L’ipotesi è dunque che i soldi possano essere provento di evasione fiscale oppure di “reinvestimento di somme della criminalità organizzata”. Giancarlo Chiariello, che si trova nel carcere di Altamura su ordine del gip di Lecce, Giulia Proto, dovrebbe essere interrogato domani insieme al giudice De Benedictis.